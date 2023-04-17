تأجيل إطلاق رحلة أقوى صاروخ بالعالم

أرجأت شركة “سبيس إكس” المملوكة من قبل الملياردير إيلون ماسك. أول رحلة مدارية تجريبية لصاروخها “ستارشيب”، وهو الأكبر والأقوى في العالم.

وخلال بث مباشر لما كان يفترض أن تكون عملية الإطلاق، أوضحت “سبيس إكس”. أن سبب التأجيل هو “مشكلة فنية طرأت في الدقائق الأخيرة من الاستعدادات”.

ورغم التأجيل، واصلت فرق “سبيس إكس” العد العكسي خلال البث المباشر. ومحاكاة عمليات الإقلاع في بروفة عامة تتوقف في الوقت المحدد لإطلاق الصاروخ.

وكان من المقرر أن يقلع الصاروخ العملاق قرابة الساعة 13,00 بتوقيت غرينتش. من قاعدة “ستاربايس” للفضاء في أقصى جنوب تكساس الأميركية.

وسبق للشركة أن حددت مواعيد احتياطية بديلة خلال أيام الأسبوع، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.