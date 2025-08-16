تأجيل الفعاليات الاحتفالية لمدة ثلاثة أيام

قررت وزارة لثقافة والفنون اليوم السبت تأجيل الفعاليات الاحتفالية على إثر حادث سقوط حافلة لنقل المسافرين من أعلى جسر إلى واد الحراش مخلفا 18 قتيلا و13 جريحا.

وحسب بيان الوزارة وزارة عبر حسابها على الفيسبوك قرر وزير الثافة زهير بللو تأجيل جميع الفعاليات الاحتفالية المبرمجة وذلك لمدة ثلاثة أيام وذلك من 16 إلى 18 أوت 2025.

وجاء هذا القرار على إثر الحادث الأليم الذي وقع مساء أمس وكذا وعقب إعلان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون” حدادًا وطنيًا ليوم واحد.

رحم الله ضحايا الحادث، وتغمدهم بواسع رحمته، والهم ذويهم جميل الصبر والسلوان