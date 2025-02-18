تأجيل القمة العربية الطارئة حول تطورات القضية الفلسطينية إلى 4 مارس

وحسب الخارجية المصرية فإن تحديد الموعد الجديد تم بعد التنسيق مع مملكة البحرين, رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وبالتشاور مع الدول العربية.

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، عن تأجيل انعقاد القمة العربية الطارئة حول تطورات القضية الفلسطينية، إلى ال 4 مارس المقبل بالقاهرة، وذلك في إطار “استكمال التحضير الموضوعي واللوجستي” للقمة.

وكانت الخارجية المصرية، قد أعلنت في وقت سابق, عن عقد قمة عربية طارئة في 27 فبراير الجاري بالقاهرة، تخصص لمناقشة مستجدات القضية الفلسطينية.

تجدر الاشارة إلى أن جمال رشدي،المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية،كان قد أكد قبل أيام أن القمة العربية الطارئة تعكس وحدة الموقف العربي الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وقال رشدي، في تصريحات صحفية، أن “هناك رؤية عربية موحدة تجاه ملف التهجير القسري للشعب الفلسطيني”، مؤكدا على وحدة الموقف العربي الرافض لهذا التهجير.

وأثارت مقترحات ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة موجة من الإدانات الواسعة عربيا ودوليا.