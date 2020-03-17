أعلنت المديرية العامة للضرائب عن تأجيل تاريخ إقتناء قسيمة السيارات لسنة 2020، إلى غاية الـ 31 ماي 2020.

وأبلغت المديرية العامة للضرائب، اليوم الثلاثاء في بيان لها، جميع المواطنين أنه تقرر كذلك تأجيل آجال تقديم إقرارات الضريبة الجزافي ودفع الرسوم والضرائب بشكل استثنائي ودون تطبيق غرامات التأخير.

وأكدت المديرية أنه وبالنسبة للمكلفين بالضريبة التبعين لنظام الربح الحقيقي، تم تأجيل الإكتتاب التصريح الشهري سلسلة ج 50، لشهر فيفري، وكذا ودفع الرسوم والضرائب المتعلقة به حتى تاريخ الـ 20 أفريل 2020.

كما تقرر تأجيل تسديد الأقساط الوقتية للضريبة على الدخل الإجمالي للضريبة على أرباح الشركات حتى تاريخ الـ 20 أفريل 2020.

وأوضحت المديرية أن المكلفين بالضريبة التابعين لمديرية كبريات الشركات الخاضعين لإلزامية التصريح والدفع عن بعد غير معنيين بهذه التدابير.

أما بالنسبة للمكلفين بالضريبة التابعين لنظام التصريح المراقب، فقد تقرر تأجيل الإكتتاب التصريح الشهري لشهر فيفري إلى تاريخ الـ 20 أفريل 2020.

وأشارت المديرية العامة للضرائب أنه وبالنسبة لأصحاب السيارات السياحية والمركبات النفعية ومركبات نقل المسافرين، فإنه تقرر تأجيل الموعد النهائي لإقتناء قسيمة السيارات لسنة 2020 حتى تاريخ الـ 31 ماي 2020.