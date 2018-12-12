عاجل

تأجيل عدة رحلات بحرية مبرمجة غدا الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية

الوطني
  • -
  • 0
تأجيل عدة رحلات بحرية مبرمجة غدا الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية
بقلم م . فيصل

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عن تأجيل عدة رحلات مبرمجة نحو عدة وجهات دولية غدا الخميس بسبب التقلبات الجوية.

وأوضح بيان المؤسسة أنه تم تأجيل انطلاق باخرة “طارق ابن زياد” من الجزائر نحو مارسيليا.

والمبرمجة   يوم الخميس 13 ديسمبر على الساعة 12 سا إلى يوم  السبت 15 ديسمبر على الساعة 12 سا.

كما أجلت أيضا إنطلاق باخرة “الجزاير 2” من مدينة وهران نحو مدينة أليكانت بإسبانيا.

والمبرمجة  ليوم الخميس 13 ديسمبر على الساعة 19 سا , حيث تم تأجيلها الى يوم الأحد 16 ديسمبر على الساعة 19 سا.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com