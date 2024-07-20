تأجيل عدد من الرحلات البحرية نحو أليكانتي الإسبانية
أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين في بيان لها عن تأجيل في الرحلات البحرية المبرمجة نحو أليكانتي الإسبانية.
وحسب المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين التأجيل مس هذه الرحلات:
رحلة اليكانتي- الجزائر المبرمجة سلفا بتاريخ 19 جويلية إلى يوم 22 جويلية على الساعة 22:00 مساءا.
رحلة الجزائر - اليكانتي المبرمجة سلفا بتاريخ 20 جويلية إلى يوم 23 جويلية على الساعة 19:00 مساءا.
رحلة اليكانتي – وهران المبرمجة سلفا بتاريخ 21 جويلية إلى يوم 24 جويلية على الساعة 11:00 صباحا.
رحلة وهران- اليكانتي المبرمجة سلفا بتاريخ 22 جويلية إلى يوم 24 جويلية على الساعة 23:00 مساءا.
رحلة اليكانتي – وهران المبرمجة سلفا بتاريخ 23 جويلية إلى يوم 25 جويلية على الساعة 17:00 مساءا عبر رحلة اليكانتي الجزائر .
كما تعلم ذات المؤسسة زبائنها الحائزين على تذاكر سفر على خط وهران – اليكانتي أن بإمكانهم السفر عبر رحلة الجزائر – مرسيليا في التواريخ التالية: 25/23/21 جويلية 2024.