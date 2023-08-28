تأجيل عملية إعادة تسجيل الطلبة في الجامعات إلى غاية 20 سبتمبر

أجلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،عملية إعادة تسجيل الطلبة الجامعيين في مختلف المستويات إلى غاية 20 سبتمبر القادم ،وهذا بعدما سجلت تراخيا من بعض المؤسسات الجامعية التي لم تستجب للتعليمات الصادرة.

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مراسلة إلى مديري الندوات الجهوية، أكدت من خلالها أنه “من خلال التقارير، أبانت المتابعة اليومية لعملية التسجيل عبر خاصية الدفع الالكتروني، عن تفاوت في نسبة انجازها من مؤسسة جامعية إلى اخرى، وهو ما اثر سلبا على الترتيبات البيداغوجية، الخاصة بالدخول الجامعي بما فيها دفع حقوق التسجيل”.

وطلبت الوزارة من مديري المؤسسات الجامعية بتحيين محاضر المداولات النهائية بعنوان السنة الجامعية 2022/2023، وفقا لأحكام القرار الذي يحدد كيفيات التسجيل وإعادة التسجيل في التكوينات لنيل شهادة ليسانس والماستر ومهندس دولة ومهندس معماري ،وكذا كيفيات التنظيم والتقييم والتدرج فيها، بما يسمح بتحديث النظام المعلوماتي المدمج.

كما أكدت التعليمة على ضرورة إتمام عملية توجيه الطلبة الناجحين نحو الشعب والتخصصات وتسريع وتيرة إعادة تقييد تسجيلات الطلبة في النظام المعلوماتي بروغرس لجميع المستويات والأطوار، بعنوان السنة الجامعية 2023/2024 مع مراعاة نتائج المداولات النهائية المحينة، حتى يتاح للطلبة دفع الحقوق وتحميل البطاقة الإلكترونية.

وأكدت المراسلة على ضرورة مواصلة التحضيرات الخاصة بالدخول الجامعي مع مراعاة تحديد تاريخ 20 سبتمبر كآخر أجل لتنفيذ عملية إعادة التسجيل من طرف المؤسسات عوض 20 أوت.