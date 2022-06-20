تأجيل قضية المدير العام السابق لمطار الجزائر طاهر علاش

أجلت محكمة سيدي امحمد إلى تاريخ 27 جوان الجاري ملف قضية طاهر علاش المدير العام السابق لمطار الجزائر الدولي. بعد ان تمت متابعته في قضايا فساد تتعلق بإبرامه صفقات مخالفة للقانون بخصوص بناء مطار هواري بومدين الجديد. و الذي كبد الخزينة العمومية اموال طائلة. و جاء سبب التأجيل بطلب من هيئة الدفاع كما حضر اليوم طاهر علاش جلسة المحاكمة التي تم تأجيلها.

كما وجهت للرئيس المدير العام السابق للمطار طاهر علاش رفقة عدد من المتهمين وهم 12 متهم من بينهم مسؤولين و اطارات تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة طبقا لقانون الصفقات العمومية، وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة .