تأجيل قضية براقي أرزقي إلى تاريخ 13 أفريل

أجلت محكمة القطب الجزائي الإقتصادي و المالي بسيدي امحمد الى تاريخ 13 أفريل ملف قضية وزير السابق للموارد المائية براقي أرزقي. و عدد من افراد عائلته و حوالي 65 متهم من بينهم 14 متهم موقوف بالمؤسسة العقابية.

كما يتعلق الملف بالوكالة الوطنية للسدود و التحويلات anbt في نسخته الثانية وذلك بعد ابرامه صفقات عمومية. عن طريق التراضي البسيط بطريقة مخالفة للقانون، وجاء سبب تأجيل القضية بطلب من هيئة الدفاع لتحضير القضية و لحضور بقية المتهمين الغائبين.

ووجهت لبراقي ارزقي و بقية المتهمين تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد الوقاية منه وهي جنحة منح عمدا امتيازات غير مبررة. للغير عند إبرام عقود وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية. جنحة الرشوة في مجال الصفقات العمومية، جنحة استغلال النفوذ إساءة استغلال الوظيفة. تعارض المصالح، اخذ فوائد غير بصفة قانونية، تبييض عائدات إجرامية. في إطار جماعة إجرامية منظمة جنحة الإثراء الغير مشروع جنحة طلب أو قبول، مزية غير مستحقة بغرض أداء عمل أو الامتناع عن عمل من واجباته.