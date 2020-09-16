تأجيل قضية طحكوت إلى 30 سبتمبر الجاري

قرر قاضي الاستئناف مجلس قضاء العاصمة تأجيل محاكمة رجل الأعمال محي الدين طحكوت ووزراء سابقون إلى 30 سبتمبر الجاري.

والتمست هيئة الدفاع استخراج المتهمين من أجل محاكمة علنية حضورية بمعية باقي المتهمين المتابعين في القضية.

وقد أثارت هذه النقطة حفيظة هيئة الدفاع على رأسهم نقيب المحامين عبد المجيد سليني، والذي تمسك بمطلب اخراج موكله محي الدين طحكوت.

وتم التمسك بمحاكمة الوزير الأول الأسبق، أحمد أويحي، ورجل الأعمال محي الدين طحكوت، عن بعد.

ويتابع محي الدين طحكوت، بتهمة تبديد المال العام ومنح مزية غير مستحقة.

كما يتابع محي الدين طحكوت وشقيقه وأبناؤه، في قضية تركيب السيارات وصفقات النقل الجامعي وشبه الحضري.