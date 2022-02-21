تأجيل قضية وزير العدل السابق الطيب لوح

أجل قاضي الجلسة بالقطب الجزائي بسيدي امحمد ملف قضية فساد متابع بها وزير العدل السابق الطيب لوح. رفقة نوا طارق كونيناف إلى تاريخ 28 فيفري الجاري للمحاكمة. كما جاء سبب التأجيل بسبب إصابته بفيروس كورونا.

في حين، يتابع في هذه القضية طيب لوح، رفقة كونيناف طارق وبن هاشم الطيب المفتش العام السابق لوزارة العدل. ووجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه إساءة استغلال الوظيفة وعرقلة السير الحسن للعدالة. بعدما تدخل الطيب لوح لصالح طارق نوا كونيناف لدى المحاكم في العديد من القضايا.

و للتذكير سبق و ان تم إدانه الطيب لوح من قبل بعقوبات سالبة للحرية.

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كما أدلى كل من وزير العدل الأسبق الطيب لوح، في وقت سابق بكلمة أخيرة أمام محكمة الجنايات بالدار البيضاء.

وقال المتهم الطيب لوح: “أشكركم سيدي الرئيس على رحابة صدركم وعلى حسن سيركم للجلسة منذ انطلاقها لمدة 3 أيام”. “أنا مرتاح والله، أظن أن المحكمة الموقرة استمعت واقتنعت، لقد مارست مهامي في إطار صلاحياتي”. و”كذلك رجال القانون مارسوا مهامهم وفقا لما يمليه القانون، والله انتم مع أنزه القضاة من المفتش العام إلى وزير العدل”.

مضيفا: “أما الملف الذي عرضتموه، فقد شرحت الظروف التي وقعت فيها المتابعة، وزير رهن الحبس منذ سنتين بعدما بلغت من الكبر عتيا”. “العائلة مشردة، أرجوا أن ترفعوا عنا هذا الظلم لأنه حقا ظلم، فقد قضيت أكثر من 41 سنة في خدمة القطاع”.

كما تابع المتهم: “النائب العام أشكره لكن تأسفت للعقوبات القاسية 10،7،3 سنوات سجنا نافذا”. “بكل بساطة طلبت الصفح في الصفحة 278 ماقبل الأخيرة، رأس مالنا هي النزاهة، ربي أنصرني أنا مظلوم”.