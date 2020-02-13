تأجيل محاكمة”أسامة ايسكوبار” وشركاؤه عن محاولة اغراق الجزائر ب 60 قنطار كيف

أجلت اليوم محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء لتاريخ 12 مارس المقبل الملف الجنائي الذي تورط فيه المتهم المعروف”ح. أسامة ” الملقب ب “الايسكوبار”.

هذا الأخير الذي غاب عن المحاكمة لتواجده بسجن القليعة منذ فراره سابقا من سجن الحراش بمساعدة محاميته، والمتورط في عدد ملفات المخدرات إلى أن صنف كبارون حقق معه عميد قضاة التحقيق الغرفة 9 بمحكمة سيدي امحمد، رفقة 10 متهمين آخرين لنشاطهم ضمن جماعة إجرامية منظمة.

وحاولت جماعة أسامة إيسكوبار إغراق العاصمة بـ 60 قنطار من المخدرات بعد تهريبها من المغرب الشقيق عبر الحدود الغربية، كما جاء التأجيل بسبب غياب دفاع اثنان من المتهمين.

هذا وسيواجه “أسامة حنيش” رفقة 10 متهمين آخرين موقوفين جناية تكوين وقيادة جماعة أشرار وعرض وبيع ووضع للبيع مخدرات وشرائها وتخزينها قصد البيع، وتوزيعها وتسليمها وشحنها ونقلها واستردادها وتصديرها ،وتسيير وتنظيم وتمويل نشاطاتها، وذلك في شكل جماعة إجرامية منطمة، والتزوير واستعمال المزور ،وانتحال هوية الغير، والقيد غير المنطبق ، وتبييض الأموال، والحيازة قصد المتاجرة غير المشروعة.

وتم إحباط هذه العملية من قبل فرقة الدرك الوطني، أين تمكنت فيها ذات المصالح من استرجاع 60 قنطار من المخدرات المغربية المهربة.

وكشفت التحريات عن تورط متهمين منحدرين من ولايات مختلفة من الوطن على غرار الاغواط المسيلة، العاصمة ، ساهموا في تأمين المخدرات من الحواجز الأمنية

وبعدما تسلم” أسامة حنيش ” من قريبه لمركبة مشحونة ب60 قنطارا من المخدرات، لأجل تمريرها عبر مسالك لولايات داخلية قصد المتاجرة بها في العاصمة.

كما عرض عليه العمل معه في حراسة وضمان التنقلات ، كون هذا الأخير يجلب كميات معتبرة من السموم من المغرب نحو الجزائر، غير أن الخطة باءت بالفشل بعدما احبط مصالح الدرك الوطني بالبليدة وفق كمين محكم، عملية تهريب المخدرات و توقيف المتورطين فيها تباعا.