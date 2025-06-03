تأجيل محاكمة إطارات بالمؤسسة الوطنية لإنتاج الأنابيب

أجّلت اليوم الثلاثاء، محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد، الى تاريخ 17 جوان. ملف قضية فساد طالت إطارات سابقة بالمؤسسة الوطنية لانتاج الأنابيب “الفابيب”. بعدما تمت متابعتهم بوقائع فساد تتعلق بإبرام ومنح صفقات عمومية بطرق ملتوية كبّدت الخزينة العمومية الملايير من الدينارات، وجاء سبب تأجيل القضية بطلب من هيئة دفاع المتهمين.

ويتراوح عدد المتهمين حوالي 22 متهما من بينهم 7 موقوفين رهن الحبس المؤقت. ومن بين المتهمين مديرين سابقين للمؤسسة المدير الفرعي السابق لوحدة عنابة. إلى جانب رئيس لجنة الصفقات ومدير المالية السابقين، ، و مدير سابق بالنيابة للمؤسسة.

القضية تم التحقيق فيها من طرف قاضي التحقيق الغرفة الرابعة لدى القطب الاقتصادي و المالي بسيدي امحمد. بعدما وجهت لهم تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية. منه تتعلق بتبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة. وإبرام صفقات وعقود على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير.