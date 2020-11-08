تأجيل محاكمة البرلماني السابق بهاء الدين طليبة إلى 22 نوفمبر الجاري

أجل مجلس قضاء العاصمة محاكمة البرلماني السابق بهاء الدين طليبة إلى تاريخ 22 نوفمبر الجاري.

أجل، اليوم الاحد، قاضي الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء العاصمة محاكمة المتهم الموقوف بهاء الدين طليبة إلى تاريخ 22 نوفمبر الجاري، وجاء تأجيل القضية بطلب من هيئة الدفاع.

ويتابع النائب البرلماني عن جبهة التحرير الوطني بهاء الدين طليبة بتهم متعلقة بالفساد أهمها مخالفة التشريع والصرف في حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، بحيت سبق وان ادانته محكمة الجنح بسيدي امحمد بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا.

كما قضت بنفس الحكم في حق اسكندر ولد عباس، ابن جمال ولد عباس الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني فيما حكمت غيابيا ب 20 سنة حبسا نافذ في حق الوافي النجل الثاني لولد عباس.

مع اصدار أمر دولي بالقبض عليه بنفس التهم اضافة إلى الحصول على مزايا غير مستحقة.

وحكمت ذات الهيئة القضائية بسنتين حبسا نافذا في حق خلادي بوشناق مع تغريمه ب200 الف دج بنفس التهم اضافة إلى استغلال النفوذ.

فيما تمت تبرئة محمد حبشي من كل التهم المنسوبة إليه.