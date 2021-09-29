تأجيل محاكمة “جاب الخير” إلى الأسبوع المقبل

أجلت الغرفة الجزائية السابعة بمجلس قضاء العاصمة، الأربعاء محاكمة المتهم جاب الخير، إلى جلسة الأسبوع أكتوبر المقبل. وجاء تأجيل محاكمة المتهم من المحكمة، للنظر بالدفع الشكلي الذي أثارته هيئة دفاع المتهم جاب الخير، والمتعلق بالدفع بعدم الدستورية. وهذا طبقا لنص المادة 144 الفقرة2، من قانون العقوبات،باعتبار أن المادة تتعارض مع نص المادة التي تنص على حرية التعبير.

وتأتي برمجة قضية المتهم جاب الخير، أمام هيئة المجلس استئنافا للحكم الابتدائي،عن محكمة سيدي أمحمد، بإدانته بـ3 سنوات حبسا نافذا. و500 ألف دج عن إدانة محكمة سيدي محمد بالعاصمة بـ22 فيفري، المتهم بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذة. وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار عن تهمة الاستهزاء بالمعلوم من الدين وشعائر الإسلام. وجاءت هذه المحاكمة بناء على شكوى رُفعت ضده تتضمن تهما بعرض منشورات عبر حسابه بموقع فيسبوك تسيء للدين الإسلامي.

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