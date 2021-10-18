تأجيل محاكمة سلال حول فندق يوقاريثن ببجاية إلى 8 نوفمبر

أجل قاضي الجلسة بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، قضية الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، ومدير ديوانه السابق للمحاكمة، والتي تتعلق بفندق يوقاريثن بالاص ببجاية، إلى تاريخ 8 نوفمبر المقبل.

وتتعلق قضية الفساد بمنح رجل الأعمال لعلاوي محمود المالك لفندق يوڨاريثن بلاص ببجاية إمتيازات غير مستحقة .

ويتابع في القضية والي بجاية الأسبق زيتوني صلاح الدين المتواجد تحت الرقابة القضائية.

وجاء طلب التأجيل هيئة دفاع أحد المتهمين رجل الأعمال لعلاوي محمود لاسباب طبية والوكيل القضائي للخزينة العمومية الذي تأسس طرفا مدنيا في القضية من أجل تحضير الملف للمحاكمة.

كما تاسست بلدية بجاية طرف مدني في القضية .

ووجهت للمتهمين تهم تتعلق بمنح وتلقي امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة.

كما وجهت لهم أيضا تهم و إستغلال النفوذ وتمكين المستفيذ من رخصة لبناء فندق “يوڨاريثن پلاص” بولاية بجاية ليس له الحق فيها.

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