تأجيل محاكمة شكيب خليل في قضية فساد متعلقة بمصنع الغاز أرزيو

أجل القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي امحمد اليوم الإثنين، ملف قضية الفساد والتي يتابع فيها الوزير الأسبق للطاقة والمناجم شكيب خليل.

وتتعلق القضية، بإبرام صفقة غير قانونية لإنجاز الغاز الطبيعي بأرزيو بوهران. وتم تأجيل القضية، إلى تاريخ 20 ديسمبر الجاري. وجاء سبب التأجيل بطلب من هيئة دفاع المتهمين.

كما يتابع في ملف الحال الوزير الأسبق للطاقة والمناجم شكيب خليل رفقة المدير العام الأسبق لمجمع سونطراك محمد مزيان. بالإضافة إلى متهمين آخرين من بينهم إطارات بمجمع سونطراك وإطارات بوزارة الطاقة.

ووجهت للمتهمين في قضية الحال تهم ثقيلة تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية. وكذا تبديد أموال عمومية وإساءة إستغلال الوظيفة وتعارض المصالح، وهي المواد التي تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه 01/06.

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محكمة سيدي امحمد: إنطلاق محاكمة والي الجلفة السابق ڨنفاف حمانة

هذا وافتتح اليوم القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد ملف قضية والي الجلفة السابق ڨنفاف حمانة بعد تمت متابعته في قضايا فساد تتعلق بمنح إمتيازات غير قانونية للغير.

كما ستكشف المحاكمة عن طريقة المنح العشوائي وغير القانوني لأراضي البايلك لرجال الأعمال بولاية الجلفة. التي كبدت الخزينة العمومية خسائر مالية فادحة.

هذا ويتابع والي السابق للجلفة ڨنفاف حمانة بتهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06. كما تتعلق بمنح إمتيازات غير مبررة للغير وتبديد اموال عمومية وإستغلال النفوذ وإساءة إستغلال الوظيفة.

وللتذكير ڨنفاف حمانة سبق وأودع رهن الحبس المؤقت بتاريخ 18 مارس الماضي بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد .

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