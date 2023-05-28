تأجيل محاكمة عبد المالك بوضياف وأفراد عائلته وإطارات سابقين

أجلت رئيس الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء العاصمة اليوم الأحد، قضية فساد جديدة. توبع بها وزير الصحة السابق “عبد المالك بوضياف”. بصفته والي ولاية وهران سابقا ، والمدير العام السابق بوزارة الصحة المتهم ” ع.م”.

كما يتابع في ذات القضية، متهمين آخرين من بينهم نجلي المتهم “عبد المالك بوضياف” كل من ” ب.ز” و” ب.ه”.

ويواجه المتهمون في ملف الحال تهما ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه 01/06. تتعلق بجنحة منح امتيازات غير مبررة للغير أثناء إبرام وتنفيذ عقود بطريقة مخالفة للقوانين والتنظيمات. إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح والحصول على امتيازات غير مبررة. استغلال النفوذ لغرض الحصول على منافع غير مستحقة ومنح امتيازات غير مبررة للغير. جنحة الإثراء غير المشروع، تبييض وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد. في إطار جماعة إجرامية باستغلال الامتيازات التي يمنحها نشاط مهني ,الإخفاء العمدي للممتلكات وتبيض عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد.