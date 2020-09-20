تأجيل محاكمة علي حداد في قضية الإمتيازات.. وهذا ما وقع بين الدفاع والقاضي

أجل رئيس الجلسة بمجلس قضاء الجزائر الفصل في قضية رجل الأعمال حداد في ملف الامتيازات غير المستحقة والتي يتابع فيها علي حداد مع عدد من المسؤولين والوزراء في الحكومات السابقة

ومباشرة قبل انطلاق المحاكمة شرعت هيئة الدفاع في تقديم تحفظاتها بخصوص برمجة القضية اليوم و المحاكمة عن بعد

هيئة دفاع: نطالب أجلا للإطلاع علي حوالي200 وثيقة لم نتمكن من الاطلاع عليها ودراستها تخصيرا للمحاكمة

هيئة الدفاع: 48خبرة لم نطلع عليها كما أننا حاولنا الاتصال مرارا وتكرارا بالنيابة لكن دون جدوي المثير للغرابة تم جدولة قضية موكلنا في ظرف 48ساعة بعد ضم ملف المحكمة العليا ونحن لم نطلع حتى على أي ملف على مستوى محكمة سيدي امحمد “يقصد الخبرات للمفتشية العامة”

القاضي: بالنسبة إلي أنا كنت بصدد أخذ عطلة وتركت الملف كاملا مرفقا بنسخة من قرص مضغوط”pdf” واخبرت الكاتبة انه تخت تصرف الدفاع

عضو من هيئة الدفاع: 1995 ورقة فقط في الحكم المسلط على علي حداد نحن نطالب بالحاح بالملف الذي سبق وأن التمسنا عدة مرات منذ سيرورة التحقيق لكن لا جدوي

هيئةالدفاع: موكلنا محكوم عليه 18 سنة ونحن نطلب تأجيلا اخر للإطلاع غلي الملف

القاضي: الملف موجود وهو تحت تصرفكم

المحامي: هذا مساس بحقوق الدفاع وبالمحاكمة العادلة هده إهانة لنا

المحامي: تقدمت باشهاد الخميس الماضي لأجل هذا الغرض

في هذه الأثناء الجو مكهرب القاضي يتمسك بسير المحاكمة والدفاع يطالب بتأجيل للإطلاع على الملف من منه أمر إحالة

الدفاع: تعاملنا معاملة مغايرة جدا في الملف هذا

الدفاع: أمر الإحالة فيه 800 ورقة ملف قاضي التحقيق 1200ورقة وملف المحكمة العليا 1995 ورقة، نحن نطالب باستدعاء الخبراء لمناقشتهم

القاضي: الخبرة مسالة فنية ممكن يستعين بها القاضي

الدفاع يلتمس طلبات لتأجيل القضية

القاضي: نحن هيأنا القاعة وأجلنا كل القضايا باحتشام لأجل جلسة حداد ومن معه

الدفاع: يعني ولو علي حساب هضم حقوق الدفاع

المحامي عبد المجيد سليني : المحاكمة العادلة لا وجود لها في هذا الفضاء يجب أن نحافظ على عدالة البلاد ولكم ان تعينونا على ذلك مالعائق تأجيل الملف لأسبوع لأجل تمكين الدفاع من هده الملفات محل الطلب ونسير في محاكمة عادلة

القاضي: انت مشكور لكن ما يحز غي نفسي تقولَون لتمكين الدفاع وكأننا حرمناكم كنت في عطلة واتصلت بالكاتبة وكتبت في قصاصة “حذار” حرصا منا لتمكينكم من الملف

الدفاع: هذا متهم وراه مدان بالحبس بربكم على ماذا يجيب عليكم انتم أم على 60 متهم أم على أكثر 100شاهد نلتمس إلغاء المحاكمة عن بعد وتمكينه من مخاكمة حضورية

القاضي: إلغاء المحاكمة عن بعد ليس من صلاحياتي

الدفاع: من حقي التقدم بدفوعاتي كدفاع عن موكلي

القاضي: تفضل هذه تدخل في الدفوع الشكلية

المحامي: انا نطلب ظروف محاكمة عادلة

القاضي: شوف مع المجلس الدستوري لست مختص

القاضي: أنتم لم تطلبوا بحقوفكم الخطأ منكم انتم

المحامي رحموني: قطعت مسافات طويلة من تيزي وزو للعاصمة للإطلاع على الملف تحضيرا للمحاكمة لكن كل يوم حجة جديدة القاضي في عطلة، الكاتب غائب وو..

الدفاع: ارتأينا نحن المحامين نذهب للسجن أين يتواجد المتهم علي حداد الي غاية انتهاء المحاكمة

وهذا وتجدر الإشارة إلى أن المتهمين الموقوفين علي حداد أحمد أويحيى قد ظهرا من سجن تازولت بباتنة واويحي من سجن العبادلة ببشار، عبر شاشة مكبرة بعدما برمجت المحاكمة عن بعد، بسبب تحويلهما من سجن الحراش.