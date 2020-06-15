تأجيل محاكمة علي حداد في ملف الإمتيازات الجمركية والعقارية إلى 21 جوان المقبل

اجلت محكمة سيدي امحمد ملف قضية الفساد المتابع بها رجل الاعمال علي حداد التي تتعلق بستفادته من عدة امتيازات عقارية و جمركية الى جانب استفادته في مجال الاستثمار بمصنع الاسمنت بغيليزان إلى 21 جوان المقبل بعدما كانت مبرمجة اليوم

وتجدر الإشارة إلى أن القضية فيها العديد من الورزاء و الولاة السابقين، ويواجه علي حداد تهم الحصول على امتيازات غير مبررة للغير و تبديد اموال عمومية و اساءة استغلال الوظيفة و تعارض المصالح و الرشوة في مجال ابرام الصفقات العمومية.

وجاء قرار هيئة المحكمة بتأجيل القضية بطلب من دفاع المتهمين.