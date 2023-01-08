تأجيل محاكمة والي برج بوعريريج السابق وآخرون لمتابعتهم بتهم فساد

أجلت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة اليوم الاحد محاكمة المتهم الموقوف “مشري عز الدين” والي برج بوعريريج السابق لمتابعته بتهم ذات صلة بالفساد.

كما يتابع في ذات القضية المتهم المدعو ” ح. ع ” نائب سابق بالبرلمان المدعو “قادة” رفقة ابنه المدعو “ح.ع”، إلى جانب مدير و كالة عقارية وإطارات محلية سابقة وموثقين كما يتعلق الأمر بكل من “م.م”، “ز.إ”، (ف.أ) ،(أ.و),(ص.ح)،(ق.ا)،(م.م),(ت.ع),(ت.ا),(ت.م).(ب.ع),(ع.س).

وجاء تأجيل القضية بطلب من هيئة الدفاع ليقرر المجلس تحديد تاريخ 22 جانفي الجاري لمحاكمة المتهمين.

وتأتي برمجة القضية استئنافا للأحكام التي أصدرتها محكمة سيدي أمحمد والتي تراوحت بين 12 سنة و 5 سنوات حبسا نافذا مع حكما يقضي بمصادرة جميع المحجوزات.

وتوبع المتهمون بقضايا الفساد طالت العقار وابرام صفقات غير قانونية تضمنت حديقة التسلية بولاية برج بوعريريج.

حيث وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه تتعلق بالتزوير في محررات رسمية وجنحة إساءة إستغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات. وجنحة التستر على الإثراء الغير المشروع. وجنحة الإمتناع العمدي عن تحرير الإخطار بالشبهة وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة.