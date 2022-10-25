تأجيل محاكمة ولد قدور وأويحيى شاهد في القضية

أجلت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد الى تاريخ 8 نوفمبر القادم ملف قضية المدير العام السابق لمجمع سونطراك عبد المؤمن ولد قدور. بعد أن تمت متابعته في قضايا الفساد التي طالت مجمع سونطراك. كما جاء سبب التأجيل بطلب من هيئة دفاع المتهمين. وسيمثل الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى كشاهد في قضية الحال.

كما تم إيداع ولد قدور سبق، رهن الحبس المؤقت بداية شهر أوت من سنة 2021 في قضية فساد. طالت صفقة شراء مصفاة النفط أوغيستا بصقلية الإيطالية بقيمة 1 مليار دولار وقضية پي آر سي. بعد بإبرامه صفقات مخالفة للاحكام التشريعية و التنظيمية.

في حين، يتابع عبد المومن ولد قدور الى جانب 5 متهمين آخرين، على غرار نائب الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك (أ.أ.م). باعتباره رئيس المشروع وكذا إطارات بالمجمع، ويتعلق الأمر بكل من (ر.ع) و(ب.ب) المكلفين بمتابعة المشروع. ووجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الزفساد و الوقاية منه وهي: إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، ويتابعون أيضا بجنح تبديد أموال عمومية طبقا للمادة 29 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وإساءة استغلال الوظيفة طبقا للمادة 33 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، إلى جانب تهم استغلال النفوذ، سوء استغلال الوظيفة وتعارض المصالح، إلى جانب تهمة عدم استشارة الهيئات الاجتماعية خلال عملية الشراء.