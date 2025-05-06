تأجيل محاكمة 18 شخصا من بينهم فتاة كانوا بصدد الحرقة إلى أوروبا

أحال قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة مؤخرا، ملفا يتعلق بشبكة مختصة في تهريب المهاجرين تورط فيها 18 شخصا من بينهم فتاة. تم توقيفهم متلبسين على متن قارب بشاطئ عين البنيان مستعدين لمغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية.

وحسب المعلومات التي تحصلت عليها “النهار”، فإنه بناءً على معلومات تلقتها مصالح الدرك الوطني بعين البنيان مطلع شهر فيفري 2024. بخصوص أشخاص بصدد التدبير لمغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية عبر قوارب الموت. تم التحري في المعلومة وترصد بعض الأشخاص محل شبهة. ومداهمتهم خلال استعدادهم للحرقة من شاطئ عين البنيان، أين تم توقيفهم قبل لحظات من الإقلاع بالبحر.

مصالح الدرك الوطني تمكنت من توقيف خلال العملية 18 شخصا كانوا بالأماكن من بينهم فتاة. تم تحويلهم على التحقيق الأمني ثم تحويلهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة. الذي حولهم بدوره على غرفة التحقيق أين تم إيداع 3 منهم رهن الحبس المؤقت بما فيها الفتاة، ووضع البقية تحت إجراء الرقابة القضائية.

المتهمون أكدوا حسب المصدر خلال التحقيق القضائي اتفاقهم مع شخص موجود حاليا في حالة فرار للحرقة إلى اسبانيا. وسلموه مبالغ مالية تتراوح بين 20 و 30 مليون سنتيم. وأنه بموعد الرحلة وخلال استعدادهم اجتمعوا بأحد المنازل بعين البنيان. ليتفاجؤوا لدى استعدادهم للمغادرة بمداهمة مصالح الدرك الوطني للأماكن و توقيفهم و مصادرة القارب.

هذا وقد ارجأت محكمة الشراقة اليوم الملف للبث فيه بتاريخ 13 ماي المقبل. في انتظار ما ستكشف عنه المحاكمة من مستجدات.