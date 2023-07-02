تأجيل محاكمة 98 متهما في جريمة قتل المرحوم جمال بن اسماعين

أجل مجلس قضاء العاصمة، اليوم الأحد، إلى الدورة الجنائية المقبلة محاكمة 98 متهما في قضية القتل الشنيعة. التي راح ضحيتها الشاب” جمال بن اسماعين” خلال صائفة 2019 بمدينة أربعاء ناث ايراثن بولاية تيزي وزو.

كما تقرر تأجيل المحاكمة بطلب من هيئة الدفاع، لتأسيس محامين جدد في الملف. حتى يتسنى لهم الاطلاع على قرار الإحالة. وفي ذات السياق احتج غالبية المحامين، وفي مقدمتهم رئيس إتحاد المحامين “ابراهيم طايري” على ضيق القاعة والجو الحار تزامنا والصائفة. والتمسوا بإلحاح من القاضي أن تبرمج القضية في محكمة الدار البيضاء. لاجل محاكمة عادلة وفي أحسن الظروف.

بالمقابل أحدث قرار تأجيل القضية حالة غضب وقلق شديدين لدى المتهمين الموقوفين البالغ عددهم 19 متهما. لتمسكهم بالمحاكمة اليوم، محدثين بذلك فوضى بداخل قاعة الجلسات. مما استدعى اتخاذ اجراءات أمنية مششدة لتفادي أي انفلات أمني. فتم إفراغ قاعة الجلسات من المحامين والصحافة للتحكم في زمام الأمور.

في حين تم برمجة المحاكمة مجددا بمجلس قضاء العاصمة بعد استئناف جميع أطراف القضية. في الأحكام القضائية أصدرتها محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء شهر نوفمبر 2022. والتي تراوحت بين الاعدام والبراءة في حق 98 متهما لمتابعتهم.

كما يواجه المتهمون المحكوم عليهم في قضية الحال، تهما تتعلق بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والتعذيب والتحريض عليه. اضرام النار في حقول مزروعة، أدت الى وفاة عدة أشخاص. تأسيس وانشاء والانضمام لجماعة منظمة تستهدف ارتكاب اعمال تخريبية. وجنح التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية ونشر خطاب الكراهية والتمييز.