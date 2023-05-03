تأخر مواعيد الفيزا.. TLS CONTACT  تكشف

كشف المدير الإقليمي لـ TLS CONTACk شمال أفريقيا، بسام الميساوي، عن أسباب تأخر مواعيد الفيزا.

وقال بسام الميساوي في تصريح لإذاعة “موزاييك” التونسية إن الضغط الموجود على مستوى مراكز طلبا التأشيرات. من بين أسباب تأخّر الحصول على مواعيد الفيزا.

وأفاد الميساوي أنّ نسبة طالبي التأشيرة ارتفعت في الأعوام الأخيرة، خاصّة بعد جائحة كوفيد-19. ما جعل العرض لا يكفي الطلب.

وأوضح المدير الإقليمي لـ TLS CONTACk شمال أفريقيا أن لمواعيد تُعطى في أوقات معيّنة، وليست اعتباطية.

كما أشار إلى أن الضغط الحاصل مع جميع السفارات في مختلف بلدان العالم وليس في شمال افريقيا فقط.

وتابع المدير الإقليمي لـ TLS CONTACk شمال أفريقيا أن المركز، لا يتعامل مع الوكالات. مشيرا إلى ان كلّ معاملاته تتمّ بصفة مباشرة مع القنصلية ومن تحت سلطتها، لا غير ذلك.

لا اتفاقية بين المركز وأية وكالة أو وسيط

وفي هذا الصدد أكد المسؤول، عدم وجود اية اتفاقية بين المركز وبين أيّ وكالة أو وسيط. مضيفا أن هذه الوكالات تستغل الضغط الحاصل للقيام بتدخّلات.

كما أشار المتحدّث إلى أنّ عملية تقديم طلب للحصول على موعد لطالبي التأشيرة، تستدعي فتح حساب. يتضمّن الاسم واللقب ورقم جواز السفر الذي يسجّل لمرّة واحدة.

وشدد على أن “تي أل اس كونتاكنت”، لا تتدخّل في حقّ السفر وصلاحية التأشيرة.

وتتمثّل مسؤوليتها في استقبال المعلومة وقبول الملف والبصمات والمبلغ المالي. ثمّ تُوجّه الملف إلى القنصلية لتُقرّر ما تراه مناسبا.