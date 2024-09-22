تأخير مواجهة بلوزداد وسطيف بـ 24 ساعة

أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم، عن تأخير مواجهة قمة الجولة الثانية للموسم الكروي الجاري، بين شباب بلوزداد ووفاق سطيف، بـ 24 ساعة.

وكانت الرابطة، قد حددت في وقت سابق، يوم الخميس 26 سبتمبر الجاري، موعدا لإجراء، لقاء الشباب والوفاق بملعب 20 أوت 55، بداية من الساعة 16:00.

قبل أن تعلن عبر موقعها الالكتروني، اليوم الأحد. عن إعادة برمجة اللقاء، يوم الجمعة 27 سبتمبر الجاري، في نفس الملعب والتوقيت.

للإشارة فإن وفاق سطيف دشّن الموسم الجديد، بانتصار على مولودية البيض، بهدف من دون مقابل، بينما أجّلت مباراة شباب بلوزداد. الافتتاحية أمام اتحاد خنشلة. إلى 2 أكتوبر الداخل، بسبب التزامات البلوزدادية، في المنافسة القارية.