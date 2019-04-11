تأسيس مجلس عسكري في السودان لإدارة شؤون البلاد لمدة عامين

أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، اليوم الخميس، في بيان على التلفزيون الرسمي، عن تشكيل مجلس عسكري لقيادة البلاد لمدة عامين.

وأضافت القوات المسلحة، في بيان للشعب السوداني، أنه سيتم خلال هذين العامين تهيئة المناخ للانتقال السلمي للسطة.

بالإضافة إلى إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وحظر التجوال لمدة شهر اعتبارا من مساء الخميس.

وقال بن عوف في بيان الجيش : “العمل على تهيئة المناخ لانتقال سلمي للسلطة وإجراء انتخابات نهاية الفترة الانتقالية”.

وأضاف البيان ” تعطيل العمل بدستور 2005، وحل مؤسسة الرئاسة والبرلمان”.

وكان بن عوف بدأ البيان بالقول، إن الشعب السوداني تحمل وصبر طويلا على سوء الحكم.

ولفت وزير الدفاع، إلى أن اللجنة الأمنية العليا، كانت تراقب الأحداث منذ بدايتها، وظلت تحذر رئاسة الدولة وطالبت بحل المشاكل خلال أيام الاعتصام.

وقدم بن عوف اعتذار اللجنة الأمنية العليا، عن الضحايا الذي سقطوا خلال الأحداث.