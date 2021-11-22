تأمين الإقامات الجامعية.. هذا ما قاله وزير التعليم العالي

شدد وزير التعليم العالي و البحث العلمي عبد الباقي بن زيان، اليوم الاثنين، على تعزيز الأمن الداخلي على مستوى الإقامات الجامعية.

ودعا الوزير، في كلمة قرأها بالنيابة عنه الأمين العام للوزارة نور الدين غوالي. بمناسبة حفل توزيع سيارات إسعاف مجهزة على مديريات للخدمات الجامعية. إلى التنسيق مع السلطات الأمنية التي توجد بها الإقامة الجامعية. إلى جانب إعداد مخططات الأمن الداخلي والتأكد من جاهزية كل الوسائل وعتاد الوقاية المنصوص عليها”.

و في مجال الحوار مع الفاعلين الجامعيين، أكد الوزير على ضرورة فتح أبواب الحوار والتشاور. مع التنظيمات النقابية والجمعيات الطلابية المعتمدة.

وذكر في هذا الباب، باللقاءات مع الشركاء الاجتماعيين والتي تم التأكيد خلالها على أن الحوار والتشاور بين الأطراف المعنية. يبقى غير كاف في بعض مديريات الخدمات الجامعية. مما يؤدي -حسبه- إلى تفاقم المشكلات المطروحة وتصعيدها إلى مستويات أعلى.

و بخصوص 30 سيارة إسعاف ذات التجهيز الحديث التي تم توزيعها على عدد من مديريات الخدمات الجامعية كدفعة أولى. قال الوزير بأنها من ضروريات الحياة الطلابية التي تضمن الرعاية الصحية للطلاب على مستوى الإقامات أو الأقطاب الجامعية. التي تقع خارج المدن الحضرية أو البعيدة عن مقرات المؤسسات الاستشفائية.

للإشارة، تم اقتناء هذه السيارات من مؤسسة محركات الجزائر مرسيدس بنز. لصالح الديوان الوطني للخدمات الجامعية. حيث سيرتفع عدد حظيرة سيارات الإسعاف من 141 سيارة إسعاف إلى 171 موزعة على 441 إقامة جامعية.

و دعا الوزير، إلى العمل على تنفيذ كل الإجراءات العملية المتفق عليها، ووفق آجال تنفيذها و التي ستكون “محل تقييم من قبل مصالح الوزارة في الأشهر القادمة”.

كما أشار إلى ضرورة متابعة عمليات ترميم الإقامات والتدفئة المسجلة على عاتق الولاية بصفة مستمرة ودائمة. وذلك لتسريع هذه العمليات خاصة في فصل الشتاء.

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