تأمين السيارات: لا تخفيضات أكثر من 50 بالمائة

كشف الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمين، ناصر سايس، أنّ شركات التأمين لا يمكنها إقتراح تخفيضات على تأمين السيارات تزيد عن 50 بالمائة. وذلك من أجل تخفيف ضغط الأسعار الذي يعرفه هذا الفرع.

وأضاف سايس، على هامش إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للشركة الوطنية للتأمين، أن هذه الأخيرة كانت قد وقّعت مع شركات أخرى على “بروتوكول تحت إشراف وزارة المالية يمنع شركات التأمين من إقتراح تخفيضات على تأمين السيارات تزيد عن 50 بالمائة”. مشيرا إلى أن تأمين السيارات يعاني من ضغط كبير فيما يخص تخفيض الأسعار. حيث حطّمت المنافسة جميع الأرقام القياسية. مما جعل أصحاب شركات التأمين يتنافسون على حصص السوق من خلال الأسعار”.

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وأكد سايس، أنّ “جميع الفاعلين في القطاع، أدركوا أنّه إذا لم يتم وضع حد لممارسات إغراق الأسعار. فإنّ شركات التأمين ستواجه المشاكل”. مشيرًا إلى أنّ البروتوكول الموقع لا يشكل البتّة إتفاقا حول الأسعار.

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