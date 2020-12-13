تأييد الأحكام في حق جمال ولد عباس والسعيد بركات في قضية اختلاس أموال وزارة التضامن
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تدخلت إسعافات الحماية المدنية في سكيكدة، أمس الأحد، لأجل إسعاف 3 أشخاص، مصابين بأعراض اختناق بدائره سكيكدة.
وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تم نقل الضحايا…
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سجلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأحد، فقدان صيادين في عرض البحر بالتحديد في شاطئ تامنفوست بالعاصمة.
وجاء في بيان المصلحة أن فرقة الغطس تدخلت على الساعة…
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نبهت الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من إستمرار هبوب رياح قوية، سرعتها 60 كلم/سا، وعلو أمواج البحر يصل إلى 3 أمتار.
وحسب تنبيه المصلحة، فإن رياح قوية…
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