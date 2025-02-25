تأييد الحكم لشريف ملال وإدانته بـ4 سنوات حبسا نافذا

أيّدت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم، الحكم الصادر عن محكمة القطب الاقتصادي و المالي بسيدي امحمد. و الذي قضى بإدانة شريف ملال بـ 4 سنوات حبسا نافذا. إدانة شقيقه “ش.أ” بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا. و غرامة مالية بـ 224 مليون دج مع تأييد الامر بالقبض الصادر ضده.

وجاءت هذه الأحكام بعد أن تمت متابعة المتهمين بتهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه. وهي مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. تبييض الأموال والعائدات الإجرامية وإخفاء وتمويه الطبيعة الحقيقية ومصدر الممتلكات مع العلم أنها عائدات إجرامية في إطار جماعة إجرامية بإستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني.

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