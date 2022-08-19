الرقم السري :

138229

أدين لك بكل التقدير يا من ستمنحينني الخير الكثير

بعد أن عصف الطلاق بحياتي، لم أشأ أن أرفع الراية وأستسلم لأنين الحسرة والتذمر. توكلت على الله ووضعت نصب عيناي أنني لا محالة سأعيد ترميم حياتي البقدر الذي سأحيا به السعادة والإستقرار. فعوّلت أن أختار لي من يرقّ قلبها لحالي وتقبل أن تكون حلالي في أقرب الأجال.

فلكل من يهمها الأمر، وتأمل في الستر تحت لواء الحلال أقول: أنا رجل مطلق وأب لبنتين برعاية الأم. إطار في مؤسسة عمومية أبلغ من العمر 49 سنة، لدي سكن خاص والحمد لله.

أرجو الزواج في القريب، بامرأة صاحبة أخلاق وأصل جميل، تكون من إحدى ولايات الوسط. سنها لا يتعدى 40 سنة، أريدها ماكثة بالبيت، محترمة ومقبولة الشكل. لا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة بدون أولاد.

الرقم السري :

138230

لا حلم لإبن الشرق سوى أن تؤمني به وتخلقي له الإستقرار

صحيح أنني منيت بالخيبات، إلا أن إيماني بالله أكبر من كل شيء. فاليأس لم يتسلل إلى قلبي قط بل زادني حالي إصار على إفتكاك السعادة والإستقرار والغنم بهما. هو ميثاق أسير على حذوه بطريقة سأبلغ بها لا محالة مأربي. أنا رجل من إحدى ولايات الشرق الجزائري. محترم وذو مبادئ، أعمل كصيدلي، في ربيع عمري ال42

أتمنى أن يلاقيني الله بزوجة صالحة، ذات نسب طيب وابنة أسرة كريمة، سنها يكون أقل من 35 سنة. أفضلها عزباء، ولا بأس إن كانت أرملة أو مطلقة لكن بدون أولاد. لا يهمني إن كانت صاحبة النصيب موظفة أو ماكثة في البيت. وأشترط سوى أن تكون من سأمنحها اسمي من شرق البلاد، وجميلة الشكل والأخلاق والروح.

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