تاجر مهدد بالحبس بعد إعتدائه على صاحب مطعم بشراڨة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراقة تسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا و 50 ألف دج غرامة مالية نافذة. لتاجر (غ.م) بعدما قام بسرقة مبلغ مالي من داخل مطعم متواجد بمحطة شراقة مع قيامه بتحطيمه.

تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة تعود الى الاسبوع الماضي بعدما توجه المتهم رفقة شخص اخر. متواجد هذا الاخير في حالة فرار الى المطعم بهدف السرقة.

و بعد تفطن صاحب المحل لاذ احدهما بالفرار مع سرقته لمبلغ مالي يقدر بقيمة 30 الف دج. فيما قام المتهم الثاني الذي تم القبض عليه بكسر طاولات و كراسي الخاصة بالمطعم.

وبعد مثول المتهم امام هيئة المحكمة بموجب إجراء المثول الفوري امام هيئة محكمة الجنح بشراڨة. وجهت له تهمة السرقة بالتعدد ،و جنحة التحطيم العمدي لملك الغير. حيث أنكر التهم المتابع بها جملة و تفصيلا.

و صرح انه تاجر و توجه الى المطعم من اجل الاكل لا بهدف السرقة ،نافيا بذلك اي صلة تربطه بصاحب المطعم. و انه عندما توجه الى دفع ثمن الطعام تفاجئ بوجود الشرطة حوله.

ومن جهة اخرى صرحت هيئة دفاعه اثناء تدخلها للمرافعة بأن موكلها أنكر التهمة المنسوبة اليه،و حتى ان الضحية المسير في تصريحاته امام الضبطية القضائية او النيابة لم يصرح بان موكلها هو من قام بالسرقة و لم يتم العثور على اي اموال بحوزته اثناء القبض عليه ، مضيفة بذلك انه في غياب الركن المادي لجنحة السرقة ،تلتمس من هيئة المحكمة ببرائه من التهم المنسوبة إليه.