تاجر يريد البدء من جديد في رحاب الحب والإحترام

الرقم السري :

136868

مطلق عاصمي لإنطلاقة جديدة يبتغي

من العاصمة، ارتأينا أن تكون البداية في هذا الركن لرجل أصيل صادق محترم، مني في حياته بالطلاق، يريد البدء من جديد. هو شاب لم يتجاوز من العمر35سنة، يمارس التجارة، مسؤول وواع بمكانة المرأة في حياته. ودورها الكبير في بعث الإستقرار والسكينة في النفوس.

صاحب إعلاننا هذا يتوق لأن يكون له انطلاقة جديدة مع امرأة صالحة. شرطه أن تكون ذات جمال وأن تكون عاملة مستقرة، من العاصمة وضواحيها، سنها لا يتجاوز35سنة. يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، ويعدها أن تكون رحلة العمر التي ستخوضها معه في رحاب الحب والإحترام.

الرقم السري :

136869

أعزب في الخمسين يريدك ذات خلق ودين ومن أصول قبائلية

كمال من بومرداس، يبلغ من العمر50سنة، عامل حر، لديه سكن، لم يسبق له الزواج. يريد أن يجتمع بامرأة صادقة من إحدى مناطق الوسط، وحبذا لو تكون من إحدى مناطق القبائل، سنها لا يتجاوز40سنة. يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد. ولا يهمه إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت وكل ما يهمه أن يمضي معها في دنيا السعادة.

الرقم السري :

136870

تاجر أصيل من الغرب يريدها جميلة وتقبل التعدد

محمد من مستغانم. والبالغ من العمر50 عاما عوّل على مركز الأثير حتى يكون له دليلا ليجد له زوجة تؤمن بمبدأ التعدد. حيث انه ميسور وله أبناء، وقد قرر التعدد لإيمانه بقدرته على إرساء دعائم العدل والمودة بين حليلتيه وفق السنة.

يمتهن محمد التجارة، وباستطاعته تأمين سكن خاص للزوجة الثانية التي لا يريد سوى أن تكون تقية، سنها من 30الى50سنة. لا يهمه إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت. فقط ما يهمه أن لا يكون لها أولاد إن كانت مطلقة أو أرملة.

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