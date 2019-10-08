تاج:ماحققه الشعب عجزت عنه الطبقة السياسية..وحان وقت القطيعة مع الممارسات السابقة

قال رئيس حزب تاج أن ماحققه الشعب الجزائري من خلال حراكه السلمي،عجزت عن تحقيقه كل الطبقة السياسية.

وحسب البيان الصادر عن الرئيس الجديد لتاج عبد الحكيم عبد الوهاب على هامش الاجتماع مع رؤساء المكتب الوطني و نواب المجلس الشعبي الوطني و رؤساء المكاتب دعا إلى استراتيجية جديدة تتلاءم مع طموحات الشعب

ونوه شدد الوافد الجديد على رأس تاج بضرورة فتح صفحة جديدة في رصيد الحزب تتلاءم مع المرحلة التي تفرض واقعها

كما دعا إلى ضرورة إحداث القطيعة مع الممارسات المشينة التي حدثت في الماضي، وتقديم أفكار و أفعال تخدم الجزائر و الجزائريين.

وأضاف”ليست لدي أي عداوة مع أي كان ولست هنا لتصفية الحسابات.

ودعا عبد الوهاب الجزائريين إلى الالتحاق بحزب تاج،و العمل على اخلقة العمل السياسي.

وأكد عبد الوهاب بأن برنامج الحزب خلال الفترة المقبلة سيتركز بالأساس على على استدراك النقائثص و معالجة الأخطاء.