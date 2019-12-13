“تاج” يهنئ عبد المجيد تبون لفوزه برئاسة الجمهورية

هنأ حزب تجمع أمل الجزائر، عبد المجيد تبون، على حيازته ثقة أغلبية الناخبين، حسب النتائج الأولية، للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وفي بيان له، اليوم الجمعة، هنأ تاج الشعب الجزائري، الذي خرج لآداء واجبه الوطني، والتعبير بصوته في الانتخابات الرئاسية لـ12 ديسمير، ميزها تصميم الناخبين الجزائريين داخل الوطن وخارجه، للاصطفاف مع مصلحة الجزائر، والدفاع عن السيادة الوطنية، ورفض كل المحاولات البائسة للتدخل الأجنبي.

وسجل “تاج” بهذه المناسبة التاريخية ارتياحه لسيرورة العملية الانتخابية، ويحيي الدور الذي قامت به السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في ضمان شفافيتها ونزاهتها.

كما أشاد بالمجهودات الجبارة المبذولة من طرف الجيش، ومختلف أسلاك الأمن في تأمين هذه الانتخابات.