تامنغست: حجز أزيد من 21 كلغ من الكوكايين وتوقيف شخصين

أصدرت محكمة تامنغست بيان بخصوص قضية ضبط كمية معتبرة من المخدرات الصلبة كوكايين وتوقيف أشخاص كانوا بصدد نقلها إلى شمال البلاد.

وأوضحت نيابة الجمهورية لدى محكمة تامنغست أنه وبتاريخ 10 جوبلبة 2024 وردت معلومات إلى المصلحة الجهوية للتحقيق القضائي تفيذ عزم مجموعة من الأشخاص نقل كمية من المخدرؤات الصلبة كوكايين إلى شمال البلاد.

وأسفرت التحقيقات عن ضبط كمية معتبرة من الكوكايين تقدر بـ 21 كلغ و580 غرام، كما مكنت من توقيف شخصين وحجز شاحنة ذات مقطورة.

وتم إيداع المتهمين 2 رهن الحبس المؤقت عن تهمة إستيراد المخدرات بطريقة غير شرعية غير مشروعة، القيام بطريقة غير مشروعة بحيازة ونقل المخدرات بغرض بيعها في إطار . وكذا جماعة إجرامية منظمة تبيض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة. بعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق أمر بإيداعهما الحبس المؤقت.