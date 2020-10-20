تاهرات يقصف إعلاميا فرنسيا شهيرا دفاعا عن المُسلمين

قصف الدولي الجزائري مهدي تاهرات، أحد مشاهير الإعلام الفرنسي، بعد قيامه بالتهجم على المُسلمين بعبارات غير مُحترمة.

ورّد مدافع نادي أبها على الفرنسي نوليو، بعدما طالب هذا الأخير من المُسلمين بضرورة “مُحاربة الإسلاماوين” بأسرع وقت ممكن.

ولم يتقبل مُحارب الصحراء، خرجة الإعلامي ورد عليه بكل قوة في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وكتب تاهرات قائلا موجها كلامه لـ”نوليو” :”من تظن نفسك، لكي تُلمح بأننا نحن المسلمون نؤيد أي إعتداء يحدث”.

وواصل :”تصريحاتك مثل الكثيرين تخلق المشاكل والتفرقة فقط”.

ولا تعد هذه أول مرة يُدافع فيها بطل إفريقيا 2019، على مُسلمي فرنسا أمام الهجمات الشرسة التي يتعرضون لها كل مرة.