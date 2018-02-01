تايدر: ” الخبزة واعرة في الجزائر..وأنتم محظوظون في مونتريال” !

تحدث اللاعب الجزائري لفريق “أمباكت مونتريال” الكندي “سفير تايدر” عن ظروف المعيشة الصعبة في الجزائر مقارنة بالعيش في كندا.

وأجرى “تايدر” حوارا تلفزيونيا مع قناة “تي في آ” سبور الكندية قال فيه:

“ليس من السهل العيش في الجزائر، حيث يجد الناس صعوبة في العثور على عمل، أو الحصول على لقمة العيش، وإعالة العائلة.”

وأضاف: “أنتم محظوظون هنا في مونتريال لأنكم تتمتعون بحياة مغايرة، لكن في الجزائر الأمور معقدة “.

وكشف تايدر على أهمية الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص عن الجزائريين قائلا:

” الرياضة هي الأمر الوحيد الذي يجمع الناس في الجزائر، وأسهل ما يمكن القيام به هو الخروج ولعب كرة القدم”.

وأضاف:”كرة القدم هي رياضة الشعب، وهي التي تعطي الإبتسامة للشباب، ونحن كلاعبين محترفين نعتبر بمثابة نموذج بالنسبة لهم ويجب علينا بذل كل شي”.