تايدر يُودع بولونيا وسيُوقع في كندا

الرياضة
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تايدر يُودع بولونيا وسيُوقع في كندا
بقلم إسماعيل عشاش

سيغادر الدولي الجزائري، سفير تايدر بصفة شبه رسمية “بولونيا”، حيث أشارت تقارير إعلامية إيطالية بأن سيُوقّع لصالح “إميباكت مونريال” الكندي.

وسيتم الإعلان عن الصفقة في الساعات القليلة القادمة، والتي ستكون في حدود المليون ونصف المليون أورو، يدفعها الطرف الكندي للإيطاليين.

وتأتي هذه الخطوة لتكون نكسة جديدة في مشوار متوسط الميدان، الذي صُنف كأبرز المواهب الصاعدة على المُستوى العالمي سنة 2014.

وفي حالة تأكد إحتراف، تايدر في أمريكا، فإنه سيجد نفسه مُستبعدا عن “الخضر”، خاصة وأنه لا يتحصل على ثقة، رابح ماجر.

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