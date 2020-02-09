تايلاند تكشف السبب العجيب وراء مجزرة الجندي

كشف رئيس الوزراء التايلاندي، اليوم، عن السبب الذي دفع الجندي بالجيش التايلاندي على قتل 27 شخصا على الأقل، أمس السبت.

وحسب موقع “سكاي نيوز العربية”، نقلا عن وكالة “رويترز”، فإن الجندي التايلاندي الذي ارتكب المجزرة كان يعاني من مشكلات شخصية مرتبطة ببيع منزل.

وقال رئيس الوزراء، إن الدافع وراء المجزرة كان شعور الجندي بضغينة، من صفقة بيع أرض شعر أنه تعرض للخداع فيها.

كما كشفت وزارة الدفاع التايلاندية، أن الجندي محترف، وكان مدرب رماية في وحدته العسكرية، وقناصا شارك في برنامج تدريب خاص.

وأعلنت السلطات التايلندية عن ارتفاع ضحايا المجزرة إلى 27 شخصا، بينهم القاتل، بالإضافة إلى إصابة 57 آخرين.

وبدأت المجزرة، عندما قام المهاجم بسرقة أسلحة وذخيرة، وقتل بالرصاص قائده واثنين آخرين قبل أن يفر هاربا في سيارة هامفي عسكرية.

وأطلق الجندي الرصاص، على طول الطريق المؤدية إلى مركز التسوق “تيرمينال 21” في منطقة موانغ.

ثم أطلق المهاجم النار على أسطوانة غاز الطهي، مما أدى إلى انفجار وحريق.

وأظهرت مقاطع الفيديو أشخاصا وهم يفرون ويهرعون خلف السيارات.

وأرسلت السلطات قوات خاصة إلى المركز التجاري، حيث قيل إن المهاجم يحتجز 16 رهينة في الطابق الرابع.

ووثق الجندي عملية إطلاقه النار عبر خاصية البث المباشر على حسابه في “فيسبوك”، كما نشر صور سالفي له أمام المركز التجاري، ما اضطر الشركة الأميركية لحذف المقطع المسجل وحظر حساب الجندي.