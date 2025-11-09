تايلندا تهنئ الجزائر بذكرى أول نوفمبر

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون رسالة تهنئة، من رئيس وزراء مملكة تايلندا أنوتين شارنفيراكول، باسمه الخاص وباسم الشعب التايلندي. وهذا بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة التحريرية الخالدة.

وأكد شارنفيراكول تطلعه للعمل مع السيد رئيس الجمهورية لتقوية علاقات التعاون والأخوة. خاصة وأن البلدين يحتفلان بمرور خمسين عاما على العلاقات الدبلوماسية، بما يخدم المصلحة المشتركة للشعبين، متمنيا دوام الصحة للسيد الرئيس، والخير والرفاه للجزائر.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور