تبادل الطلبة والأساتذة الباحثين لتفعيل المشاريع بين الجامعات الجزائرية والتونسية

استقبل نائب رئيس جامعة صفاقس التونسية، كلّ من نائب مدير الجامعة للبيداغوجيا الدكتور حفظ الله عبد القادر، ونائب مدير الجامعة للتنمية والاستشراف الدكتور لزهر غرزولي بجامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي.

وحسب بيان لجامعة العربي التبسي، جاء هذا اللقاء في إطار تفعيل اتفاقية التوأمة. بين جامعة صفاقس وجامعة الشهيد الشيخ العربي التبسّي.

حيث أفضى اللّقاء إلى مجموعة من المقترحات العمليّة لتفعيل مشاريع مشتركة بين الجامعتين تخص التكوين. البحث العلمي، تبادل الطلبة والأساتذة الباحثين والطاقم الاداري.

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