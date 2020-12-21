تبسة: إصابة 4 أشخاص في حادثي مرور

تدخلت وحدة القطاع التابعة للحماية المدنية بالحمامات لأجل حادث مرور، في ولاية تبسة، وقع ببلدية بئر الذهب.

وتمثل في انحراف سيارة، اسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص اعمارهم بين 6 سنوات و38 سنة.

وحسب بيان الحماية المدنية لولاية تبسة، اليوم الاثنين، فقد تم اسعاف المصابين وتحويلهم الى استعجالات الحمامات.

كما تدخلت وحدة القطاع ببكارية وبدعم من الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالماء الابيض لاجل حادث مرور.

ووقع الحادث على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بفج تنوكلة ببكارية.

وتمثل الحادث في اصطدام بين شاحنتين، إحداهما شاحنة محملة بمادة الحصى، والأخرى محملة بصناديق خضر وسيارة.

وأسفر الحادث عن إصابة شخص والبالغ من العمر حوالي 30 سنة، تم إسعافه في عين المكان.

كما تمكنت فرق التدخل بوحدة القطاع باب الزياتين والوحدة الرئيسية للحماية المدنية بتبسة، اليوم الاثنين، من اخماد حريق.

وشب الحريق بمحل تجاري لبيع الاحذية، مساحته حوالي 06 امتار، حيث لم يتم تسجيل اي اصابات بشرية ماعدا خسائر بالمحل.