تبسة: إصابة 5 أشخاص في 3 حوادث مرور

أضيب خمسة أشخاص بجروح في 3 حوادث مرور وقعت بمناطق متفرقة من ولاية تبسة بالاضافة إلى إخماد حريق شاحتة.

وفي بيان للحماية المدنية لذات الولاية فقد تدخلت أمس الجمعة الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة مرسط لأجل حادث مرور وقع على مستوى دوار الطوالبية ببلدية ودائرة مرسط.

وفي هذا السياق تمثل الحادث في انقلاب سيارة نفعية وسقوطها بواد جاف أسفر الحادث عن إصابة شخصين اعمارهما 51 و 52 سنة تم اسعافهما وتحويلهما الى استعجالات مستشفى مرسط.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة بئر العاتر لأجل حادث مرور وقع على مستوى عقلة أحمد ببلدية ودائرة بئر العاتر.

حيث تمثل الحادث في اصطدام سيارة ودراجة نارية، أسفر عن إصابة شخصين اعمارهما 17 و 46 سنة تم اسعافهما وتحويلهما الى استعجالات مستشفى بئر العاتر.

بالمقابل تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة لأجل اسعاف وتحويل شخص يبلغ من العمر حوالي 30 سنة.

وأضاف البيان أن الشخص صدمته سيارة على مستوى حي الشهداء بتبسة، تم اسعافه وتحويله الى استعجالات الدكتور يوسف بوطرفة بالجرف بتبسة.

كما تمكنت فرق التدخل بوحدة القطاع للحماية المدنية بباب الزياتين من اخماد حريق، الحريق شب بشاحنة على مستوى

حي باب الزياتين بتبسة و لم يتم تسجيل اي اصابات.

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