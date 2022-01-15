تبسة: إصابة 5 أشخاص في 3 حوادث مرور
أضيب خمسة أشخاص بجروح في 3 حوادث مرور وقعت بمناطق متفرقة من ولاية تبسة بالاضافة إلى إخماد حريق شاحتة.
وفي بيان للحماية المدنية لذات الولاية فقد تدخلت أمس الجمعة الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة مرسط لأجل حادث مرور وقع على مستوى دوار الطوالبية ببلدية ودائرة مرسط.
وفي هذا السياق تمثل الحادث في انقلاب سيارة نفعية وسقوطها بواد جاف أسفر الحادث عن إصابة شخصين اعمارهما 51 و 52 سنة تم اسعافهما وتحويلهما الى استعجالات مستشفى مرسط.
كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة بئر العاتر لأجل حادث مرور وقع على مستوى عقلة أحمد ببلدية ودائرة بئر العاتر.
حيث تمثل الحادث في اصطدام سيارة ودراجة نارية، أسفر عن إصابة شخصين اعمارهما 17 و 46 سنة تم اسعافهما وتحويلهما الى استعجالات مستشفى بئر العاتر.
بالمقابل تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة لأجل اسعاف وتحويل شخص يبلغ من العمر حوالي 30 سنة.
وأضاف البيان أن الشخص صدمته سيارة على مستوى حي الشهداء بتبسة، تم اسعافه وتحويله الى استعجالات الدكتور يوسف بوطرفة بالجرف بتبسة.
كما تمكنت فرق التدخل بوحدة القطاع للحماية المدنية بباب الزياتين من اخماد حريق، الحريق شب بشاحنة على مستوى
حي باب الزياتين بتبسة و لم يتم تسجيل اي اصابات.
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تبسة: وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين بجروح في حادث مرور
كما تسبب حادث مرور وقع صبيحة الأربعاء الماضي بولاية تبسة، في وفاة شخصين وجرح 5 آخرين. بعد اصطدام بين سيارة أجرة وسيارة سياحية.
وحسب بيان للحماية المدنية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة مرسط والوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة العوينات
ووحدة القطاع للحماية المدنية ببلدية الحمامات لأجل حادث مرور.
كما وقع حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 16 في شقه الرابط بين دائرة مرسط وبلدية بولحاف الدير بدوار الخمايسية.
أين أسفر عن وفاة شخصين واصابة خمسة اخرين بجروح.
وأشارت ذات المصالح إلى أن أفراد الحماية المدنية في عين المكان والعملية متواصلة.