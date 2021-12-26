تبسة: الإطاحة ببارون مخدرات.. وحجز 51 كلغ مهرّبة من المغرب

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية تبسة، من الإطاحة ببارون مخدرات. كما تم حجز 51 كلغ مهربة من دولة المغرب.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد تمكنت مصالح الدرك الوطني من الإطاحة ببارون مخدرات بإقليم بلدية الحمامات عقب نصب كمين محكم. حيث تم حجز الكمية داخل مركبة سياحية بعدما كانت مموهة ومخبأة بإحكام.

وأضافت ذات المصالح التي أوردت الخبر، أن الكمية المحجوزة تم ادخالها عن طريق التهريب من دولة المغرب.

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مواصلة للعمليات النوعية التي تقوم بها المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات لناحية الشرق عنابة، لمحاربة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية. نجحت المصلحة في وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة بالمخدرات.

حيث أسفرت العملية عن حجز ما يفوق الـ 13 كلغ من المخدرات من نوع راتنج القنب الهندي، سيارة سياحية. و3 هواتف نقالة مع توقيف شخصين تتراوح أعمارهما ما بين 27 و30 سنة.

وتدخل هذه العلملية في إطار مواصلة للعمليات النوعية التي تقوم بها المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات لناحية الشرق عنابة. لمحاربة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية.

للإشارة المصلحة إتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق المشتبه فيهما بالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص اقليميا.

البيض: تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات وحجز 50 كلغ

حجزت فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع للمخدرات بأمن ولاية البيض، 49 كلغ و700 غرام من الكيف المعالج.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم حجز خمسة مركبات سياحية و215 مليون سنتيم من عائدات الترويج. بالإضافة كذلك إلى سبعة هواتف نقالة مع توقيف ستة أشخاص متورطين.

كما أضاف البيان، أن حيثيات القضية تعود لتمكّن ذات الفرقة بأمن ولاية البيض باستعمال أساليب التحري الحديثة. بالإطاحة بشبكة دولية تنشط على الصعيد الدولي بتهريب المخدرات والمتاجرة بها. بالتنسيق مع النيابة تم تمديد الاختصاص إلى ولايتين مجاورتين. حيث تم تفتيش مساكن المتورطين وتوقيفهم من بينهم شخصين من جنسية أجنبية

كما تم بعد استكمال الإجراءات القانونية ضد المتورطين إنجاز ملف قضائي بتهمة جناية حيازة ونقل المخدرات “كيف معالج”. قصد البيع في إطار جماعة إجرامية منظمة، إستراد المخدرات بطريقة غير مشروعة. بالإضافة كذلك إلى التهريب على أعلى درجة الذي يشكل تهديدا على الأمن والصحة العمومية. ليتم تقديمهم بموجبه أمام النيابة أين أصدر في حقهم أمر إيداع.

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