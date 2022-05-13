تبسة: الحبس لزوجة استعانت بأفراد عائلتها للتخلص من زوجها

أمر قاضي التحقيق الغرفة الثانية بمحكمة تبسة بايداع 5 اشخاص الحبس المؤقت بتهمة تكوين جمعية أشرار لغرض الاعداد لجناية القتل العمدي مع سبق الاصرار و الترصد و طمس أثار الجريمة من أجل تضليل التحقيق و عدم التبليغ عن جناية مع العلم بوقوعها.

وتعتبر هذه القضية احدى القضايا التي لا تزال تشكل صدمة لدى الرأي العام المحلي حيث بدأت بعملية تبليغ عادية من طرف امرأة عن اختفاء زوجها وعدم رجوعه الى المنزل وبعد مدة قارب 6 اشهر تقرب ابن اختها امام مصالح الامن من اجل التبليغ عن ان الامر يتعلق بجريمة قتل بشعة متبوعة بعملية دفن صادمة لجثة الضحية في احد الجبال القريبة تورط فيها كل من الزوجة نفسها وشقيقها وشقيقتها اضافة الى شخص تربطها به علاقة مشبوهة، ليتم على الفور اخطار وكيل الجمهورية الذي اعطى امرا بفتح تحقيق وتوقيف الاشخاص والتنقل الى المكان المفترض والتأكد من وجود الجثة، وهو ما تم فعلا حيث كام الامر صادما بالعثور على جثة الضحية مدفونة في ظروف بشعة شبيهة بتلك التي تحدث في افلام الرعب، ليتم تحويلها الى مصلحة حفظ الجثث وانطلاق عملية سماع المشتبه فيهم.

بعد سماع المشتبه فيهم تم الكشف عن تفاصيل صادمة عن جريمة القتل التي راح ضحيتها الزوج حيث بدأت حسب بيان الشرطة يوم 21 ديسمبر 2021، عندما اتصلت امرأة و هي زوجة الضحية بالأمن الحضري الثاني للتبليغ عن اختفاء زوجها و عدم وجود أي معلومات عنه، مصالح الأمن الحضري اتخذت كامل الإجراءات القانونية في مثل هذه الحالات، و قامت بتعميم عملية البحث عن المسمى (ق.ك 42 سنة)و بقيت عملية البحث مستمرة إلى غاية يون 5 ماي الفارط، اين وردت معلومات أن الشخص المختفي يرجح أنه تعرض لعملية قتل و إخفاء لجثته، مباشرة تم فتح تحقيق معمق بعد إخطار وكيل الجمهورية، وبعد سماع طفل و هو ابن أخ زوجة الضحية أدلى بمعلومات هامة للمحققين والذين بورهم استدعوا زوجة الضحية و تم سماعها، وأمام القرائن التي تم تقديمها ومواجهتها بها، انهارت واعترفت بأنها خططت رفقة شقيقها و شقيقتها لقتل زوجها، نظرت لما تعانيه من عنف و قهر حسب تصريحاتها و في ليلة الحادثة كانت متواجدة ببيتها العائلي اين اتصلت بزوجها الضحية للحضور ليقوم بإرجاعها إلى البيت و عند حضوره إلى بيت أهل زوجته من اجل اصطحابها في الساعة منتصف الليل، كان الثلاثة قد صمموا على قتله في حالة ما اذا تعرضت هي للعنف و الضرب من قبل الزوج، اين قام أخ الزوجة بتحضير فأس و الاختباء في بيت الضيوف، و عند حضور الزوج والذي وقع بينه و بين زوجته سوء تفاهم تحول إلى مناوشات مباشرة خرج أخ الزوجة و قام بضرب الزوج من خلف الرقبة بالفأس اين سقط أرضا، حيث لم يمت و حاول الوقوف لتقوم الزوجة بأخذ قدح يستعمل لتسخين الماء و توجيه عدة ضربات على مستوى مناطق مهتلفة من الرأس و الجسم ثم خنقه بواسطة حبل يستعمل لنشر الملابس ليلفظ أنفاسه الأخيرة.

بعد الانتهاء من عملية القتل البشعية قاموا بتنظيف المنزل من آثار الدم و رش مادة الإسمنت لإزالة الآثار و التفكير في إخفاء الجثة، أين توصلوا إلى ضرورة إخفاء الجثة بمنطقة عين ساري بجبل الدكان، حيث قاموا باستدعاء أحد الأشخاص و هو من معارف شقيق الزوجة لمساعدته على نقل أغراض دون الإفصاح عن نوعها مقابل مبلغ مالي و هذا حوالي الساعة السادسة صباحا، حيث حضر و قام بنقل أغراض من بينها برميل أزرق ثقيل أين استفسر على محتواه فصرح له شقيق الزوجة بأنها إسمنت و ملابس خاصة بالعمل و لم يشاهد أي دماء و لا آثار للجثة التي كانت داخل البرميل.

وبعد الوصول إلى هناك قام بإنزال الأغراض دون علمه بما يوحد داخل البرميل، بعد مغادرته قام أخ الزوجة بدحرجة البرميل إلى غاية حافة الوادي المحاذي لمسكنه بوادي ساري بالدكان وقام بحفر حفرة بالفأس ووضع غطاء بهذه الحفرة وفتح غطاء البرميل وقام برمي الجثة داخل الحفرة وإرجاع التراب عليها وتغطيتها ببعض أغصان الأشجار عليها.