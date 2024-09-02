تبسة: تحذيرات من هطول أمطار رعدية ووضع جهاز أمني خاص تحسبا لاي طارئ

أعلنت مديرية الحماية المدنية لولاية تبسة، في بيان لها، اليوم الاثنين، أنه تم وضع جهاز امني خاص من خلال تسخير جميع الوسائل المادية والبشرية تحسبا لاي طارئ.

ويأتي هذا تبعا للنشرية الجوية التحذيرية الصادرة عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية والتي مفادها هطول أمطار رعدية ابتداء من مساء اليوم الاثنين 02 سبتمبر 2024 .

وقد تم اجراء زيارات مراقبة بحضور والي ولاية تبسة خليل سعيد ومدير الحماية المدنية، لمختلف الاحياء كما تم اجراء زيارات مراقبة وتعرف عبر مختلف الطرق وتسهيل حركة المرور.

وتم بدائرة الكويف امتصاص مياه امطار من داخل منزل بحي الغيلان ومدخل عمارة بالحي الجديد بالإضافة إلى اجراء زيارات تعرف عبر مختلف الاحياء.

أما ببلديـة قريقر، فقد امتصاص مياه امطار من داخل منزل.

وفي بلدية بئر الذهب، تم اجراء حراسة امنية لارتفاع منسوب واد وامتصاص مياه من داخل منزل بجانب الواد بالمكان المسمى دوار البرارجية.