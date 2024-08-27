تبسة.. تسجيل مفقودين اثنين إثر فيضانات بئر العاتر

أعلنت مصالح الحماية المدنية بولاية تبسة، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل مفقودين اثنين إثر الفيضانات التي شهدتها بئر العاتر.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الطفلين المفقودين يقطنان بحي السوق بمدينة بئر العاتر.

وقد انطلقت عملية البحث عنهما على الساعة (20سا و30د) ليلا، تحت إشراف والي ولاية تبسة ومدير الحماية المدنية. يضيف المصدر نفسه.

وتم تسخير 4 وحدات ثانوية للحماية المدنية للبحث عن الطفلين.

كما تم تسخير الفرقة السينوتقنية (الكلاب المدربة) بالإضافة إلى الرتل المتحرك بتعداد قدر بـ65 عونا بمختلف الرتب.