تبسة.. تعزيز قطاع الصحة بـ4 سيارات إسعاف

قال لزهر قيلفان، المدير المحلي للصحة والسكن لولاية تبسة، اليوم الإثنين، أنه تم تعزيز قطاع الصحة بـ4 سيارات إسعاف جديدة،

وأوضح ذات المسؤول في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنّ السيارات موجهة لنقل المرضى على مستشفى الولاية وتبلغ كلفة السيارة الواحدة منها تبلغ 14 مليون دينار.

مضيفا أنّ هذا القطاع سيعمل على إستكمال كل الإجراءات الإدارية الضرورية لفتح 4عيادات متعددة الخدمات ببلديات، الشريعة والكويف وثليجان والونزة.

وتوقع ذات المتحدث، بأنّ قطاع الصحة بتبسة سيشهد نقلة نوعية في 2018 بإعادة تهيئة وفتح عدد من المراكز الصحية المغلقة.

ليليا بن فرحات